Более 4 тысяч нарушений пресекли за три дня автоинспекторы в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На территории Свердловской области с 24 по 26 мая прошел этап оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», организованного с целью борьбы с нарушениями.Сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано 4370 нарушений ПДД. Более 330 водителей были исключены из дорожного движения, включая 172 лица, управлявших без прав или лишенных их, за что составлены соответствующие протоколы. Еще 24 управляли транспортом, будучи ранее лишенные прав, в отношении их возбуждены уголовные производства.Кроме того, в ходе специального мероприятия было пресечено 475 нарушений ПДД среди пешеходов, включая тех, кто передвигался на электросамокатах.