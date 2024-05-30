В Екатеринбурге растет популярность детских секций по дизайну, музыке и спорту

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржцы стали чаще записывать детей на занятия по дизайну, музыке и спорту. Такими данными поделился сервис «Авито Услуги».За последний год в Екатеринбурге наблюдается увеличение спроса на творческие занятия для детей. Интерес к занятиям по дизайну возрос на 39%, а занятиям рукоделием — на 45%. Количество педагогов и профессиональных дизайнеров, готовых делиться опытом со школьниками, также значительно увеличилось (41% и 200% соответственно).Музыкальное образование также пользуется популярностью среди екатеринбуржцев (+50%), причем особенно выделяются вокал, гитара и фортепиано. За год запрос на уроки по фортепиано увеличился на целых 260%.Кроме того, родители все больше обращают внимание на физическое развитие своих детей. По данным сервиса, спрос на спортивные занятия увеличился на 14%, а самыми популярными секциями стали танцы, единоборства и плавание. Доля спроса на эти виды занятий составила 29%, 13% и 8% соответственно от общего объема спроса на услуги спортивных тренеров.