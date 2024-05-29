Самбисты поздравили с Днем защиты детей пассажиров «Верхнепышминского трамвая»





— рассказал координатор проекта

«За самбо» в Свердловской области

Алексей Свалов Впереди – летние каникулы, очень важно обеспечить их безопасность. С браслетами их будет видно издалека даже в темное время суток. Хочу поблагодарить СШ Единоборств и руководство «Верхнепышминского трамвая» за помощь в организации праздничной акции,





— рассказал директор СШ Единоборств Тимур Галлямов Рад, что благодаря поддержке проекта «За самбо» и «Верхнепышминского трамвая» в Верхней Пышме появилась новая традиция – поздравлять горожан с праздниками в трамвае. Наши воспитанники с большим удовольствием принимают участие в акциях, после долгое время делятся впечатлениями. Поэтому – только вперед. Открою секрет, это не последний сюрприз для жителей города. Сейчас мы обсуждаем, как будем поздравлять школьников с началом учебного года,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня, в честь праздника День защиты детей, воспитанники Александра Толмачева из спортшколы Единоборств вместе с тренером проехали по маршруту Верхняя Пышма – Екатеринбург – Верхняя Пышма. Каждый юный пассажир получил светоотражающий браслет и сладкий подарок.Организаторы акции пообещали, что это не последний сюрприз для жителей города. Сейчас ведутся обсуждения о поздравлении школьников с началом учебного года.