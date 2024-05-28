Екатеринбургский митрополит Евгений высказался о «истинных» правах женщин на Женском форуме

— цитирует митрополита издание

Ее право реализовывать свою уникальную божественность, свою инаковость. А не возможность быть в социальном плане плохой копией мужчины. Диву даешься, когда видишь, что сами женщины защищают то, что называется правом на аборт. Как же нас обманули? Как мы поверили, что это подлинный женский интерес или даже право?