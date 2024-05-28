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Екатеринбургский митрополит Евгений высказался о «истинных» правах женщин на Женском форуме
Фото: Вечерние ведомости
На Женском форуме выступил митрополит Евгений. Священнослужитель подчеркнул важность реализации уникальной женственности, отметив, что женщина не должна стремиться стать копией мужчины в социальном плане. Об этом сообщает издание 66.RU.
Митрополит подчеркнул право женщин быть матерью, жить в крепкой семье и иметь возможность обеспечить своих детей и знать, что будет место в детском саду.
При упоминании феминизма, митрополит призвал женщин осознать и защищать свои подлинные права, не стремясь конкурировать с мужчинами или подчиняться их низменным желаниям.
Ее право реализовывать свою уникальную божественность, свою инаковость. А не возможность быть в социальном плане плохой копией мужчины. Диву даешься, когда видишь, что сами женщины защищают то, что называется правом на аборт. Как же нас обманули? Как мы поверили, что это подлинный женский интерес или даже право?
— цитирует митрополита издание
Митрополит подчеркнул право женщин быть матерью, жить в крепкой семье и иметь возможность обеспечить своих детей и знать, что будет место в детском саду.
При упоминании феминизма, митрополит призвал женщин осознать и защищать свои подлинные права, не стремясь конкурировать с мужчинами или подчиняться их низменным желаниям.
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