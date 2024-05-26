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Метрополитен Екатеринбурга поделился планами на июнь

12.46 Суббота, 1 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Метрополитен Екатеринбурга готовится к обновлениям и капитальному ремонту. Планами на июня поделился телеграм-канал «Метро Екатеринбурга».

В июне метрополитен запланировал обновление турникетов на станции «Ботаническая». Также начнется подготовка «Уральской» к замене турникетов. Работы по установке будут производиться в июле.

Кроме того, два состава метрополитена отправятся на капитальный ремонт в Санкт-Петербург. По планам, они вернутся к декабрю.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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12:46 Метрополитен Екатеринбурга поделился планами на июнь
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10:42 В Свердловской области в ДТП погиб 13-летний мальчик на подаренном родителями питбайке
10:01 В СИЗО при новолялинской ИК-54 обнаружено почти полкилограмма дрожжей в посылке с овсяными хлопьями
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19:11 В Екатеринбурге ищут свидетелей ДТП, в котором женщина едва не потеряла глаз
18:36 Три студента спасли людей из огня в Верхней Туре
17:57 Синоптики обещают в выходные в Свердловской области небольшие дожди
17:31 Министр природы России может вмешаться в ситуацию с низкими зарплатами и плохой обеспеченностью спецодеждой алапаевской «Авиалесоохраны»
17:26 Новую поликлинику в Академическом районе Екатеринбурга обещают открыть уже летом
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