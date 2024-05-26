Метрополитен Екатеринбурга поделился планами на июнь

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Метрополитен Екатеринбурга готовится к обновлениям и капитальному ремонту. Планами на июня поделился телеграм-канал «Метро Екатеринбурга».В июне метрополитен запланировал обновление турникетов на станции «Ботаническая». Также начнется подготовка «Уральской» к замене турникетов. Работы по установке будут производиться в июле.Кроме того, два состава метрополитена отправятся на капитальный ремонт в Санкт-Петербург. По планам, они вернутся к декабрю.