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Метрополитен Екатеринбурга поделился планами на июнь
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Метрополитен Екатеринбурга готовится к обновлениям и капитальному ремонту. Планами на июня поделился телеграм-канал «Метро Екатеринбурга».
В июне метрополитен запланировал обновление турникетов на станции «Ботаническая». Также начнется подготовка «Уральской» к замене турникетов. Работы по установке будут производиться в июле.
Кроме того, два состава метрополитена отправятся на капитальный ремонт в Санкт-Петербург. По планам, они вернутся к декабрю.
В июне метрополитен запланировал обновление турникетов на станции «Ботаническая». Также начнется подготовка «Уральской» к замене турникетов. Работы по установке будут производиться в июле.
Кроме того, два состава метрополитена отправятся на капитальный ремонт в Санкт-Петербург. По планам, они вернутся к декабрю.
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