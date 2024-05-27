Более 10 тысяч нарушений пресекли за неделю автоинспекторы в Свердловской области

Остальные же виды нарушений дали следующие показатели:

тонировка на стёклах — 1116,

управление без водительских прав — 327,

непредоставление преимущества пешеходам – 251,

перевозка детей без детских автокресел – 239,

выезд на встречную полосу в нарушение ПДД – 171.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сводкой нарушений правил дорожного движения поделилась со СМИ свердловская Госавтоинспекция. По данным, собранным из всех населённых пунктов области, за период с 20 по 26 мая на дорогах городов и сёл и на загородных трассах было пресечено 10 354 нарушения.Более 9 тысяч нарушений совершили водители различных транспортных средств, а 1350 — пешеходы, 16 из которых были остановлены автоинспекторами за то, что находились на проезжей части в тёмное время суток без световозвращающих элементов.Самым распространённым нарушением оказалось игнорирование водителям ремней безопасности. Всего было зафиксировано 2895 таких случаев.Кроме того, на дорогах области сотрудники ГИБДД поймали 207 водителей с признаками опьянения. Из них 35 попались на этом нарушении повторно. Ещё 55 человек отказались от медицинского освидетельствования.