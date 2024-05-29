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Синоптики обещают в выходные в Свердловской области небольшие дожди
Фото: Ольга Кольтенберг
В ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются дожди. Также синоптики предупреждают, что ночи в регионе всё ещё очень холодные несмотря на то, что днём ожидается до +23°C.
В субботу, 1 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10°C, на севере до 0°C, на крайнем севере заморозки до -2°C. Днём +16…+21°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +8…+10°C, +18…+20°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 2 июня, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь. Ночью +3…+8°C. Днём +21…+26°C, на крайнем севере +18…+23°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +24…+26°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 1 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10°C, на севере до 0°C, на крайнем севере заморозки до -2°C. Днём +16…+21°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +8…+10°C, +18…+20°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 2 июня, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь. Ночью +3…+8°C. Днём +21…+26°C, на крайнем севере +18…+23°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +24…+26°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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