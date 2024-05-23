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Новую поликлинику в Академическом районе Екатеринбурга обещают открыть уже летом
Фото: Анна Иванюк / Екатеринбург.рф
Власти Екатеринбурга рассчитывают, что новая взрослая поликлиника в Академическом районе сможет открыться уже летом. Недавно возведенное здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию.
Новое медучреждение было построено с учётом на 1,2 тысячи посещений в смену. Оно представляет собой девятиэтажное здание площадью 16 000 квадратных метров. В здании предусмотрены дневной стационар, травмпункт, женская консультация, несколько операционных, кабинеты для приёма узких специалистов, конференц-зал на 299 человек. Строительная компания сдала здание в чистовой отделке.
Поликлинику построили менее, чем за два года, отметили в мэрии.
Новое медучреждение было построено с учётом на 1,2 тысячи посещений в смену. Оно представляет собой девятиэтажное здание площадью 16 000 квадратных метров. В здании предусмотрены дневной стационар, травмпункт, женская консультация, несколько операционных, кабинеты для приёма узких специалистов, конференц-зал на 299 человек. Строительная компания сдала здание в чистовой отделке.
Поликлинику построили менее, чем за два года, отметили в мэрии.
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