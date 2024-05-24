Книгу о Василии Шукшине презентовали в Екатеринбурге

Фото предоставлено «Вечерним ведомостям» благотворительным фондом «Мемориал Романовых»

Фото предоставлено «Вечерним ведомостям» благотворительным фондом «Мемориал Романовых»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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В книжном магазине «Пиотровский» в Ельцин-центре 30 мая прошла презентация книги «Там, где Катунь-река. Земля и люди Василия Шукшина».Книга стала результатом многолетнего труда земляка Василия Шукшина, члена экспертного совета благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Виталия Шитова.В 2024 году исполняется 95 лет со дня рождения и 50 лет со дня кончины знаменитого писателя, актёра и режиссёра, ставшего также классиком советской литературы.Книга была издана в этом году в Челябинске, шеф-редактором издания выступил челябинский литературовед Алексей Казаков. Это уже второй совместный с Шитовым проект Казакова – первым была книга-альбом «Дом Ипатьева. Летописная хроника: 1877-1977». Новая книга «Там, где Катунь-река. Земля и люди Василия Шукшина» также представляет из себя иллюстрированное издание на 830 страницах, где собрано более тысячи иллюстраций. Автор большинства снимков – сам Виталий Шитов.На встрече в книжном магазине «Пиотровский» почитатели творчества Василия Шукшина встретились с автором книги и могли задать ему вопросы.