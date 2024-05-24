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Книгу о Василии Шукшине презентовали в Екатеринбурге

09.46 Пятница, 31 мая 2024
Фото: благотворительный фонд «Мемориал Романовых»
В книжном магазине «Пиотровский» в Ельцин-центре 30 мая прошла презентация книги «Там, где Катунь-река. Земля и люди Василия Шукшина».

Книга стала результатом многолетнего труда земляка Василия Шукшина, члена экспертного совета благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Виталия Шитова.


Фото предоставлено «Вечерним ведомостям» благотворительным фондом «Мемориал Романовых»


В 2024 году исполняется 95 лет со дня рождения и 50 лет со дня кончины знаменитого писателя, актёра и режиссёра, ставшего также классиком советской литературы.

Книга была издана в этом году в Челябинске, шеф-редактором издания выступил челябинский литературовед Алексей Казаков. Это уже второй совместный с Шитовым проект Казакова – первым была книга-альбом «Дом Ипатьева. Летописная хроника: 1877-1977». Новая книга «Там, где Катунь-река. Земля и люди Василия Шукшина» также представляет из себя иллюстрированное издание на 830 страницах, где собрано более тысячи иллюстраций. Автор большинства снимков – сам Виталий Шитов.


Фото предоставлено «Вечерним ведомостям» благотворительным фондом «Мемориал Романовых»


На встрече в книжном магазине «Пиотровский» почитатели творчества Василия Шукшина встретились с автором книги и могли задать ему вопросы.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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21:39 В последний день весны екатеринбургская группа «Курара» отметит юбилей первого альбома
20:55 Суд приостановил работу одной из поставлявших в «Жизньмарт» продукцию фабрик-кухонь
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