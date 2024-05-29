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В Свердловской области стали чаще слушать детскую музыку
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Детско-родительский контент в Свердловской области оказался на пятой строчке в списке категорий в музыкальном стриминге. За первый квартал 2024 года детские песни стали слушать на 10% больше пользователей, чем годом ранее. При этом основной возраст пользователей 25-35 лет.
Аналитики сервиса «Музыка» в ходе опроса родителей и будущим мам выяснили, что 92% опрошенных уверены, что что музыка влияет на развитие ребенка, а 94% родителей считают, что правильно подобранное звуковое сопровождение помогает детям успокоиться. Ещё 83% родителей признались, что чаще всего включают детям то, что слушают сами.
Также 37% родителей рассказали, что их малыши до 3 лет хорошо засыпают под «Спят усталые игрушки» и другие. Под другие колыбельные – 22%, и под «белый шум» – 21%. Детям от 4 до 7 лет перед сном также включают колыбельные (30%) и аудиосказки (28%). В дороге малышам до 3 лет родителю любят включать детскую или танцевальную музыку. Деткам постарше, от 4 до 7 лет, – детскую или танцевальную музыку, а ребятам от 8 до 11 – аудиокниги.
В топ-5 исполнителей для детей оказались:
– «Смешарики»
– «Маша и медведь»
– «Фиксики»
– «Барбарики»
– Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения
В топ-5 детских треков:
– «Спят усталые игрушки»
– колыбельная «Совушка»
– «Чунга-Чанга»
– песня Фиксиков «Часики»
– песенка друзей из фильма «Бременские музыканты»
Аналитики «МТС Музыки» также обратили внимание на то, что почти 90% женщин во время беременности выбирали классическую музыку (54%) и звуки природы (43%), в то же время будущие мамы 18-24 лет предпочитали также хип-хоп, 35-54 лет – саундтреки к фильмам и поп-музыку, а будущие мамы 25-34 лет – рок.
На площадке онлайн-кинотеатра KION время потребления детско-семейного контента тоже выросло – на 25% за год. Самыми популярными проектами в первом квартале этого года оказались: семейный фильм «Чебурашка», спортивная комедия «Хоккейные папы», последняя часть трилогии про богатыря Ивана «Последний богатырь. Посланник тьмы», семейная комедия «Я – медведь», мультфильм «Великолепная пятерка».
«Детская музыка уже стала сопоставима с другими музыкальными жанрами, так как пользователи, распробовав сервис для себя, начинают включать его детям, создавать детские плейлисты и подборки»,
– отметили специалисты холдинга «МТС Медиа».
Аналитики сервиса «Музыка» в ходе опроса родителей и будущим мам выяснили, что 92% опрошенных уверены, что что музыка влияет на развитие ребенка, а 94% родителей считают, что правильно подобранное звуковое сопровождение помогает детям успокоиться. Ещё 83% родителей признались, что чаще всего включают детям то, что слушают сами.
Также 37% родителей рассказали, что их малыши до 3 лет хорошо засыпают под «Спят усталые игрушки» и другие. Под другие колыбельные – 22%, и под «белый шум» – 21%. Детям от 4 до 7 лет перед сном также включают колыбельные (30%) и аудиосказки (28%). В дороге малышам до 3 лет родителю любят включать детскую или танцевальную музыку. Деткам постарше, от 4 до 7 лет, – детскую или танцевальную музыку, а ребятам от 8 до 11 – аудиокниги.
В топ-5 исполнителей для детей оказались:
– «Смешарики»
– «Маша и медведь»
– «Фиксики»
– «Барбарики»
– Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения
В топ-5 детских треков:
– «Спят усталые игрушки»
– колыбельная «Совушка»
– «Чунга-Чанга»
– песня Фиксиков «Часики»
– песенка друзей из фильма «Бременские музыканты»
Аналитики «МТС Музыки» также обратили внимание на то, что почти 90% женщин во время беременности выбирали классическую музыку (54%) и звуки природы (43%), в то же время будущие мамы 18-24 лет предпочитали также хип-хоп, 35-54 лет – саундтреки к фильмам и поп-музыку, а будущие мамы 25-34 лет – рок.
На площадке онлайн-кинотеатра KION время потребления детско-семейного контента тоже выросло – на 25% за год. Самыми популярными проектами в первом квартале этого года оказались: семейный фильм «Чебурашка», спортивная комедия «Хоккейные папы», последняя часть трилогии про богатыря Ивана «Последний богатырь. Посланник тьмы», семейная комедия «Я – медведь», мультфильм «Великолепная пятерка».
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