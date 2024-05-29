В Свердловской области стали чаще слушать детскую музыку





– отметили специалисты холдинга «МТС Медиа». «Детская музыка уже стала сопоставима с другими музыкальными жанрами, так как пользователи, распробовав сервис для себя, начинают включать его детям, создавать детские плейлисты и подборки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Детско-родительский контент в Свердловской области оказался на пятой строчке в списке категорий в музыкальном стриминге. За первый квартал 2024 года детские песни стали слушать на 10% больше пользователей, чем годом ранее. При этом основной возраст пользователей 25-35 лет.Аналитики сервиса «Музыка» в ходе опроса родителей и будущим мам выяснили, что 92% опрошенных уверены, что что музыка влияет на развитие ребенка, а 94% родителей считают, что правильно подобранное звуковое сопровождение помогает детям успокоиться. Ещё 83% родителей признались, что чаще всего включают детям то, что слушают сами.Также 37% родителей рассказали, что их малыши до 3 лет хорошо засыпают под «Спят усталые игрушки» и другие. Под другие колыбельные – 22%, и под «белый шум» – 21%. Детям от 4 до 7 лет перед сном также включают колыбельные (30%) и аудиосказки (28%). В дороге малышам до 3 лет родителю любят включать детскую или танцевальную музыку. Деткам постарше, от 4 до 7 лет, – детскую или танцевальную музыку, а ребятам от 8 до 11 – аудиокниги.В топ-5 исполнителей для детей оказались:В топ-5 детских треков:Аналитики «МТС Музыки» также обратили внимание на то, что почти 90% женщин во время беременности выбирали классическую музыку (54%) и звуки природы (43%), в то же время будущие мамы 18-24 лет предпочитали также хип-хоп, 35-54 лет – саундтреки к фильмам и поп-музыку, а будущие мамы 25-34 лет – рок.На площадке онлайн-кинотеатра KION время потребления детско-семейного контента тоже выросло – на 25% за год. Самыми популярными проектами в первом квартале этого года оказались: семейный фильм «Чебурашка», спортивная комедия «Хоккейные папы», последняя часть трилогии про богатыря Ивана «Последний богатырь. Посланник тьмы», семейная комедия «Я – медведь», мультфильм «Великолепная пятерка».