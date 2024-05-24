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В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик

09.25 Пятница, 31 мая 2024
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге ищут 13-летнего Владимира Лялькова. Он ушёл из дома 25 мая, и до сих пор родные не знают, где он может находиться. Сейчас в его поисках участвуют волонтёры «Прорыва» и полиция.

Мальчик ростом 168 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами, с кроткой стрижкой и светло-русыми волосами. В день пропажи был в чёрных спортивных штанах, серых кроссовках NIKE, бежевой жилетке ADIDAS и серой толстовке с цветным рисунком на капюшоне.

Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 15 УМВД России по городу Екатеринбургу. Всех, кто может знать что-либо о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-15 или по номерам «112», «102».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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