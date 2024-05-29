Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся несколько маршрутов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей по улице Владимира Высоцкого, за развязкой с улицей Егоршинского подхода, изменятся маршруты № 8, 12, 13, 15, 23.Ремонтировать пути будут в три этапа:Как уточнили в администрации города, автомобильное движение по улице Высокого при этом закрывать полностью не будут. Проезд будет организован по одной полосе, поэтому дорожные работы не скажутся на маршрутах других видов общественного транспорта.