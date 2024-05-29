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Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся несколько маршрутов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей по улице Владимира Высоцкого, за развязкой с улицей Егоршинского подхода, изменятся маршруты № 8, 12, 13, 15, 23.
Ремонтировать пути будут в три этапа:
– с 00.00 8 июня до 05.00 10 июня;
– с 00.00 15 июня до 05.00 17 июня;
– с 00.00 22 июня до 05.00 24 июня
Как уточнили в администрации города, автомобильное движение по улице Высокого при этом закрывать полностью не будут. Проезд будет организован по одной полосе, поэтому дорожные работы не скажутся на маршрутах других видов общественного транспорта.
Ремонтировать пути будут в три этапа:
– с 00.00 8 июня до 05.00 10 июня;
– с 00.00 15 июня до 05.00 17 июня;
– с 00.00 22 июня до 05.00 24 июня
Как уточнили в администрации города, автомобильное движение по улице Высокого при этом закрывать полностью не будут. Проезд будет организован по одной полосе, поэтому дорожные работы не скажутся на маршрутах других видов общественного транспорта.
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