За пять лет специалисты Верхнепышминской ЦГБ установили 155 электрокардиостимуляторов





– рассказала заведующий кардиологическим отделением Верхнепышминской ЦГБ Екатерина Козырева. «Например, пациент поступил к нам с жалобами на одышку и приступами головной боли. При дообследовании по данным холтеровского мониторирования ЭКГ были выявлены нарушения проводимости с паузами в сокращениях сердца 3 секунды. Это показания к имплантации электрокардиостимулятора. После установки аппарата клиника полностью купировалась, человек вернулся к привычной жизни»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За пять лет специалисты Верхнепышминской центральной городской больницы установили своим пациентам с нарушениями сердечного ритма и проводимости 155 электрокардиостимуляторов. Средний возраст пациентов, которым проводили эту операцию 75 лет. Самому младшему было 56, а самому старшему – 94 года.Установку электрокардиостимуляторов в Верхнепышминской ЦГБ начали проводить в конце 2019 года. Такая операция – нередко единственный способ спасти жизнь человеку с нарушением сердечного ритма и дать возможность вернуться к привычному образу жизни, на долгие годы забыв о проблеме со здоровьем, подчеркнули в свердловском Минздраве.В больнице Медной столицы Урала принимают не только жителей Верхней Пышмы, но и Среднеуральска, а также Невьянского, Верхнетагильского, Кировградского и Берёзовского городских округов. А в период пандемии новой коронавирусной инфекции, с 2020 по 2022 год, операции проводили пациентам со всей Свердловской области, в том числе пациентам, у которых кардиологическая проблема сочеталась с новой коронавирусной инфекцией.Отмечается, что до 2022 года уральцам устанавливали электрокардиостимуляторы иностранного производства. Однако после курса на импортозамещения специалисты отказались от зарубежных устройств в пользу моделей отечественного производства. По словам врачей, в установке и эксплуатации импортных и российских ЭКС особой разницы нет. Методика хирургических манипуляций в обоих случаях малоинвазивная – электроды вводятся в сердечную мышцу через сосуды, что практически безболезненно для пациента. Также устройство для его бесперебойной, надёжной работы производится примерно раз в 10 лет.