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В уральском детском лагере «Медная горка» создали условия для детей с ОВЗ
Скрин из видео: Алексей Свалов
В лагере «Медная горка», куда уже приехали 174 школьника из Верхней Пышмы, с первой летней смены предусмотрели все условия для детей с ОВЗ (ограниченным возможностями здоровья).
Как рассказал в своём телеграм-канале депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов, в этом году один из корпусов «Медной горки» оборудовали всем необходимым для особенных детей, что сделало возможным отдых в лагере даже для детей с инвалидностями. Также открыт новый досуговый центр с современным звуковым и световым оборудованием для проведения праздников, игр, дискотек.
Так как попасть в этот лагерь с каждым годом становится больше желающих, запланировано строительство нового корпуса на 300 мест.
Также сообщается, что лагерь готов принимать детей круглый год. Сейчас для обогрева помещений в холодное время там используются пеллеты. В следующем году там хотят сделать газовое отопление.
Как рассказал в своём телеграм-канале депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов, в этом году один из корпусов «Медной горки» оборудовали всем необходимым для особенных детей, что сделало возможным отдых в лагере даже для детей с инвалидностями. Также открыт новый досуговый центр с современным звуковым и световым оборудованием для проведения праздников, игр, дискотек.
«Я пообщался с педагогами, они рассказали мне, что ребят ждут спортивные и творческие занятия, качественное шестиразовое питание. Сегодня созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха»,
– рассказал Алексей Свалов, посетивший лагерь.
Так как попасть в этот лагерь с каждым годом становится больше желающих, запланировано строительство нового корпуса на 300 мест.
Также сообщается, что лагерь готов принимать детей круглый год. Сейчас для обогрева помещений в холодное время там используются пеллеты. В следующем году там хотят сделать газовое отопление.
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