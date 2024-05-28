Глава СК поручил проверить свердловское село, жители которого заявили об отсутствии детсадов





– добавили в СК. «Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Глава следственного комитета поручил проверить соблюдаются ли права жителей села Черноусово в Белоярском городском округе Свердловской области, которые жаловались на отсутствие детского сада в их населённом пункте.По данным информационного центра СК России, единственный детский сад в селе был закрыт из-за плохого состояния здания, в котором он работал. Сельчанам обещали построить новый детсад, но запланированные на 2023-2024 годы работы по его возведению до сих пор не начали. Из-за этого люди на протяжении долгого времени вынуждены возить своих детей в соседние населённые пункты, которые находятся достаточно далеко. Однако такая возможность есть далеко не у всех.