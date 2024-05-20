Возрастное ограничение 18+
Юных уральцев приглашают на ретро-ралли в Музейный комплекс Верхней Пышмы в День защиты детей
Фото предоставлено организаторами мероприятия
Самых юных уральцев приглашают в эту субботу, 1 июня, посетить Музейный комплекс Верхней Пышмы, где пройдёт детское ретро-ралли на педальных машинках в честь Дня защиты детей. Поучаствовать могут все.
Для маленьких автогонщиков и их родителей обещают семейную праздничную программу, которая включает дискотеку с робокарами, аквагрим, химическое крио-шоу, театрализованное представление и в качестве кульминации праздника детское ретро-ралли.
Мероприятие начинается в 11.00 и заканчивается в 16.00 награждением победителей и участников гонки.
Участие в детском ретро-ралли бесплатно, но есть ограничение – рост гонщика должен быть не менее 110 см и не более 130 см.
Записать ребёнка на гонку можно по телефону: 8(34368)4-72-17 – с 10.00 до 18.00.
Для маленьких автогонщиков и их родителей обещают семейную праздничную программу, которая включает дискотеку с робокарами, аквагрим, химическое крио-шоу, театрализованное представление и в качестве кульминации праздника детское ретро-ралли.
Мероприятие начинается в 11.00 и заканчивается в 16.00 награждением победителей и участников гонки.
Участие в детском ретро-ралли бесплатно, но есть ограничение – рост гонщика должен быть не менее 110 см и не более 130 см.
Записать ребёнка на гонку можно по телефону: 8(34368)4-72-17 – с 10.00 до 18.00.
«Для детей, которые не смогут попасть в число участников, будет организовано катание на педальных машинках после окончания официальных заездов»,
– добавили организаторы мероприятия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге в Доме детского творчества запускают программу «3D-моделирования и прототипирования»
21 мая 2024
21 мая 2024