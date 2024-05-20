Юных уральцев приглашают на ретро-ралли в Музейный комплекс Верхней Пышмы в День защиты детей





– добавили организаторы мероприятия. «Для детей, которые не смогут попасть в число участников, будет организовано катание на педальных машинках после окончания официальных заездов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Самых юных уральцев приглашают в эту субботу, 1 июня, посетить Музейный комплекс Верхней Пышмы, где пройдёт детское ретро-ралли на педальных машинках в честь Дня защиты детей. Поучаствовать могут все.Для маленьких автогонщиков и их родителей обещают семейную праздничную программу, которая включает дискотеку с робокарами, аквагрим, химическое крио-шоу, театрализованное представление и в качестве кульминации праздника детское ретро-ралли.Мероприятие начинается в 11.00 и заканчивается в 16.00 награждением победителей и участников гонки.Участие в детском ретро-ралли бесплатно, но есть ограничение – рост гонщика должен быть не менее 110 см и не более 130 см.Записать ребёнка на гонку можно по телефону: 8(34368)4-72-17 – с 10.00 до 18.00.