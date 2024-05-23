В Свердловской области откроется магистратура по искусственному интеллекту





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Во время обучения наши эксперты поделятся практическими кейсами в области ИИ, принципами работы моделей, расскажут о возможностях и нюансах их применения, укажут на риски, связанные с неправильной или некачественной обработкой данных. Открытие подобного обучающего модуля – существенный вклад в создание научного, технического, инженерного и передового сообщества региона. Уверен, что выпускники программы смогут успешно реализовывать свои идеи и достигать значительных результатов как в научной, так и в коммерческой сферах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области анонсировали открытие магистратуры по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в Высшей школе экономики.Программа предусматривает обучение созданию инновационных продуктов с помощью передовых методов машинного и глубинного обучения. Студентам обещают большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка. Преподавать на этом направлении будут специалисты цифровой экосистемы МТС.Поступить на магистратуру можно по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига», документы принимают с 19 июня по 25 июля 2024 года. При отборе рассматриваются личные достижения абитуриента, мотивационное письмо, а также прохождение онлайн-экзамена и собеседования.Сообщается, что поступившим на этот курс МТС покроет 100% стоимости обучения.