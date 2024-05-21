В преддверии фестиваля STENOGRAFFIA в Екатеринбурге на Химмаше появится скульптура





– отметили организаторы. «Работа по созданию конструкции велась практически год. По эскизу художника и под его же руководством скульпторы помогали перенести в реальность изображение. Так, типичный для казанского художника Рустама QBic персонаж оказался в городском пространстве Екатеринбурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в преддверии фестиваля STENOGRAFFIA, ставшего для уральской столицы традиционным, на Химмаше появится скульптура, которую создал казанский художник Рустам QBic.Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы фестиваля, этот арт-объект станет дебютом для автора, так как для него это новый формат работы. Ранее в его портфолио не было малых архитектурных форм.STENOGRAFFIA крупнейший фестиваль уличного искусства в России, который ежегодно проходит с 2010 года. За 15 лет художники создали более 650 арт-объектов в 13 населённых пунктах России.