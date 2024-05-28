Свердловские законодатели запретили пасти сельхоз животных вне специальных участков

«Они приносят много неприятностей коммунальным службам и жителям. А те, кто их приводят, должным образом не ухаживают и не убирают за ними. Думаю, мы избежим этих неприятностей, которые создавали животные, хотя они очень милые», — приводит слова спикера издание «It’s my City».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 28 мая, Законодательным собранием Свердловской области принят закон, из-за которого городские дети рискуют лишиться возможности покататься на лошадке. Закон вводит штрафы для владельцев животных.На сегодняшнем заседании Заксобрания свердловские законодатели внесли изменения в статью 17 областного закона об административных правонарушениях. Правки позволят штрафовать владельцев сельскохозяйственных животных (включая лошадей) за выпас на территории общего пользования вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления муниципальных образований. Физические лица за нарушение будут платить от 500 до 2 тысяч рублей, а организации — от 10 до 20 тысяч рублей.Комментаторы прогнозируют, что принятие поправок повлияет на развлекательные поездки по улицам свердловских городов на лошадках. Один из авторов закона, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина прямо говорит о том, что закон направлен на борьбу с катанием на лошадях в городах.