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Из-за похолодания клещи стали менее активными в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты свердловского Роспотребнадзора заметили, что на фоне похолодания клещи в области стали менее активными.
Там также сообщили, что на сегодняшний день в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано 5,8 тысячи особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,1% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,6%. В 40% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит было госпитализировано 25 человек, на клещевой боррелиоз ещё 85 уральцев.
«С начала сезона зарегистрировано 10 тысяч пострадавших от присасывания клещей. Это в 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя и на уровне прошлого года»,
– отметили в ведомстве.
Там также сообщили, что на сегодняшний день в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано 5,8 тысячи особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,1% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,6%. В 40% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит было госпитализировано 25 человек, на клещевой боррелиоз ещё 85 уральцев.
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