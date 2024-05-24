В Екатеринбурге проблему бездомных собак хотят решать за счёт межмуниципальных приютов

– рассказали в мэрии.

«В регионе действует план мероприятий по созданию шести муниципальных приютов для животных без владельцев. В частности, планируется строительство приюта на территории городского округа Первоуральск (в 2026 году), рассматривается возможность создания учреждения в Березовском»,