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В Екатеринбурге проблему бездомных собак хотят решать за счёт межмуниципальных приютов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 28 мая, во время постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения было озвучено предложение решить проблему бездомных животных за счёт межмуниципальных приютов.
Такую идею озвучил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов. Он привел статистику о свыше 4000 собак, которых, по его данным, поймали на территории уральской столицы с 2019 года. Так как в приютах количество мест ограничено, бездомным собакам ищут семьи, которые готовы их принят, или отпускают обратно на улицу, если они не проявляют агрессию. Однако необходимость в новых приютах всё ещё остаётся.
На сегодняшний день на территории Екатеринбурга работает муниципальный приют ЕМУП «Спецавтобаза», рассчитанный на единовременное содержание 100 животных. Сейчас там живут 95 собак, из которых 22 на пожизненном содержании из-за их агрессивности. Этого недостаточно, поэтому местные власти рассчитывают на приюты в соседних муниципалитетах, которые планируют открыть в обозримом будущем.
По мнению Игоря Русинова, создание на данных площадках межмуниципальных приютов было бы эффективно с учетом экономики и транспортной логистики. Директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин поддержал эту идею. Со слов Евгения Трушкина, в этом году предусмотрено финансирование в размере порядка 40 000 000 рублей на строительство модульного приюта в Асбестовском городском округе.
По данным телеграм-канала Ural Mash, екатеринбургские депутаты предлагали избавляться от бездомных собак, отправляя их в зону боевых действий. Такое предложение озвучил бывший глава комитета по экологии города Артур Зинганшин, аргументировавший идею тем, что собаки помогали во времена Великой Отечественной войны. Однако Евгений Трушкин высказался против такой инициативы. Он также подчеркнул, что в прошлом году большинство пострадавших были покусаны собаками, у которых были хозяева. В связи с этим на заседании предложили разработать методику для регистрации и ведения учета домашних животных, предусматривающую обучение владельцев животных ответственному обращению с ними.
Такую идею озвучил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов. Он привел статистику о свыше 4000 собак, которых, по его данным, поймали на территории уральской столицы с 2019 года. Так как в приютах количество мест ограничено, бездомным собакам ищут семьи, которые готовы их принят, или отпускают обратно на улицу, если они не проявляют агрессию. Однако необходимость в новых приютах всё ещё остаётся.
На сегодняшний день на территории Екатеринбурга работает муниципальный приют ЕМУП «Спецавтобаза», рассчитанный на единовременное содержание 100 животных. Сейчас там живут 95 собак, из которых 22 на пожизненном содержании из-за их агрессивности. Этого недостаточно, поэтому местные власти рассчитывают на приюты в соседних муниципалитетах, которые планируют открыть в обозримом будущем.
«В регионе действует план мероприятий по созданию шести муниципальных приютов для животных без владельцев. В частности, планируется строительство приюта на территории городского округа Первоуральск (в 2026 году), рассматривается возможность создания учреждения в Березовском»,
– рассказали в мэрии.
По мнению Игоря Русинова, создание на данных площадках межмуниципальных приютов было бы эффективно с учетом экономики и транспортной логистики. Директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин поддержал эту идею. Со слов Евгения Трушкина, в этом году предусмотрено финансирование в размере порядка 40 000 000 рублей на строительство модульного приюта в Асбестовском городском округе.
По данным телеграм-канала Ural Mash, екатеринбургские депутаты предлагали избавляться от бездомных собак, отправляя их в зону боевых действий. Такое предложение озвучил бывший глава комитета по экологии города Артур Зинганшин, аргументировавший идею тем, что собаки помогали во времена Великой Отечественной войны. Однако Евгений Трушкин высказался против такой инициативы. Он также подчеркнул, что в прошлом году большинство пострадавших были покусаны собаками, у которых были хозяева. В связи с этим на заседании предложили разработать методику для регистрации и ведения учета домашних животных, предусматривающую обучение владельцев животных ответственному обращению с ними.
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