В Екатеринбурге утвердили проект перехода между станцией метро и ЖД вокзалом

– рассказали в мэрии.

«Переход протяженностью около 210 метров будет проложен под переулком Невьянским и улицей Вокзальной. Он будет создан по принципу "сухие ноги", что позволит пассажирам перейти из метро на железнодорожный вокзал и обратно, не выходя на улицу»,