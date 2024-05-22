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В Екатеринбурге утвердили проект перехода между станцией метро и ЖД вокзалом
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге утвердили проекты планировки и межевания для строительства подземного перехода, который свяжет станцию метро «Уральская» со зданием железнодорожного вокзала.
Соответствующее постановление уже подписал градоначальник Алексей Орлов.
«Переход протяженностью около 210 метров будет проложен под переулком Невьянским и улицей Вокзальной. Он будет создан по принципу "сухие ноги", что позволит пассажирам перейти из метро на железнодорожный вокзал и обратно, не выходя на улицу»,
– рассказали в мэрии.
Соответствующее постановление уже подписал градоначальник Алексей Орлов.
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