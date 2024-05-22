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С администрации Екатеринбурга взыскали почти 250 тысяч за разбитый автомобиль

11.14 Вторник, 28 мая 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга обязана заплатить местной жительнице почти 250 тысяч рублей за автомобиль, который в конце декабря 2022 года попал в ДТП. Тогда сотрудники ГИБДД выявили нарушения при содержании проезжей части.

«На проезжей части автомобиль угодил в колею, его выкинуло на снежный наст и развернуло на 180 градусов. Сотрудники ГИБДД, осматривая место происшествия, выявили на проезжей части наличие колеи глубиной от 5,5 см до 6,5 см, длиной более 20 метров, шириной более 15 сантиметров, что является нарушением ГОСТа»,

– рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.


С заключением экспертов девушка обратилась в Ленинский районный суд с иском к администрации города, районной администрации и районному ДЭУ. Она просила взыскать ущерб 287 551 рубль с учётом ущерба, экспертизы, услуг защитники, диагностики и расходов на отправку телеграмм. Однако в суде выяснилось, что истец двигалась в автомобиле с превышением скорости, поэтому суд решил, что 70% ответственности лежит на девушке, и только 30% на мэрии, которую обязан заплатить 73 890 рублей.

С этим решением не согласились обе стороны и подали апелляцию в вышестоящую инстанцию. Истец считала, что суд напрасно освободил от ответственности районные администрацию и ДЭУ, так как именно их бездействие привело к образованию опасной колеи и возникновению аварийной ситуации. Представители городских властей в это же время полагали, что ответственность должна нести районная администрация, не принявшая вовремя меры о приведении участка дороги в порядок.

«Свердловский областной суд, разобравшись в деле, не увидел в ДТП вины истца и скорректировал решение суда первой инстанции. Суд обязал администрацию Екатеринбурга возместить горожанке ущерб – 228 600 рублей, расходы по оплате услуг специалиста – 7 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя – 10 тысяч рублей, расходы на проведение диагностики 700 рублей»,

– рассказали в суде.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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11:14 С администрации Екатеринбурга взыскали почти 250 тысяч за разбитый автомобиль
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