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Движение под повреждённым путепроводом на Челябинском тракте под Сысертью восстановили
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области восстановили движение по Челябинскому тракту под повреждённым 22 января неизвестным водителем путепроводом в Сысертском районе. Об этом сообщает «Уралуправтодор».
Под путепроводом движение было восстановлено в оба направления. На самом мосту сохраняется реверсивное движение, пока продолжается ремонт путепровода.
«Движение на поврежденной части конструкции и под ней было ограничено в целях безопасности. За две недели тяжелая техника демонтировала повреждённые балки пролетного строения искусственного сооружения, в то время как движение по основному ходу трассы было сужено до двух полос, с перепуском движения по встречной полосе»,
– говорится в сообщении дорожников.
Под путепроводом движение было восстановлено в оба направления. На самом мосту сохраняется реверсивное движение, пока продолжается ремонт путепровода.
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