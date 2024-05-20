Движение под повреждённым путепроводом на Челябинском тракте под Сысертью восстановили





– говорится в сообщении дорожников. «Движение на поврежденной части конструкции и под ней было ограничено в целях безопасности. За две недели тяжелая техника демонтировала повреждённые балки пролетного строения искусственного сооружения, в то время как движение по основному ходу трассы было сужено до двух полос, с перепуском движения по встречной полосе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области восстановили движение по Челябинскому тракту под повреждённым 22 января неизвестным водителем путепроводом в Сысертском районе. Об этом сообщает «Уралуправтодор».Под путепроводом движение было восстановлено в оба направления. На самом мосту сохраняется реверсивное движение, пока продолжается ремонт путепровода.