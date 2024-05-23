Уральский Россельхознадзор «арестовал» пчёл из Узбекистана

«Сейчас торговля непроверенными пчелопакетами пресечена. Отобраны пробы с целью подтверждения эпизоотического благополучия пчелосемей. Сами пчёлы помещены на карантин под контроль ветеринарной службы до тех пор, пока не будут готовы результаты лабораторных исследований. В том случае если у пчел обнаружатся заразные заболевания, весь груз будет изъят», — поясняет Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о недопущении к продаже пчелопакетов, которые пытались провести в Свердловскую область с территории Узбекистана. Пчелопакеты не имели ветеринарные сопроводительные документы.Фуру с узбекскими пчелопакетами представители регионального Россельхознадзора и сотрудники областного МВД задержали вчера, 26 мая. В акции участвовали и представители Департамента ветеринарии Свердловской области. Задержанная фура была загружена пчелопакетами в количестве, превышающем 800 штук. Сопровождающие груз не смогли предъявить ветеринарные документы ни один из перевозимых пчелопакетов. Проверка в информационной системе «Меркурий» показала, что соответствующие документы и не оформлялись, а, значит, перевезённых из Узбекистана пчёл не проверяли на наличие болезней. Меж тем, их уже продавали на территории России, осуществляя торговлю прямо «с колёс».