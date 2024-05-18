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20% домам-памятникам в Свердловской области грозит полное разрушение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области из 1500 домов-памятников примерно 300 грозит полное разрушения из-за нехватки инспекторов, которые должны за ними следить.
Об этом сообщает «ЕАН» со ссылкой на замглавы регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), реставратора Дмитрия Демина, который привёл эту статистику в ходе пресс-конференции ВООПИиК, состоявшейся сегодня в новом составе, который утвердили ещё в феврале. По его словам, в более-менее крупных городах ситуациях получше, а на отдалённых от регионального центра территориях всё хуже, так как муниципалитеты не имеют финансовых возможностей вести работы по сохранению памятников.
Напомним, что в декабре 2021 года ВООПИиК приостанавливал работу свердловского отделения. Поводом для этого тогда стали многочисленные жалобы екатеринбургских градозащитников.
Об этом сообщает «ЕАН» со ссылкой на замглавы регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), реставратора Дмитрия Демина, который привёл эту статистику в ходе пресс-конференции ВООПИиК, состоявшейся сегодня в новом составе, который утвердили ещё в феврале. По его словам, в более-менее крупных городах ситуациях получше, а на отдалённых от регионального центра территориях всё хуже, так как муниципалитеты не имеют финансовых возможностей вести работы по сохранению памятников.
Напомним, что в декабре 2021 года ВООПИиК приостанавливал работу свердловского отделения. Поводом для этого тогда стали многочисленные жалобы екатеринбургских градозащитников.
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