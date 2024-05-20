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Более 700 нарушений особого противопожарного режима пресекли в Свердловской области за неделю
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
За неделю в Свердловской области пресекли более 700 нарушений особого противопожарного режима и зарегистрировали 245 нарушений. Это рекорд для области, сообщили в департаменте информполитики региона.
По данным свердловского министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамантова, большую часть нарушений зафиксировали в парках и популярных у жителей региона местах для отдыха на природе. «С наступлением солнечных дней люди, организуя свой досуг, разжигали огонь в мангалах, чего категорически нельзя делать в условиях особого противопожарного режима», – напомнил министр.
За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:
– для физических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; виновникам пожара – от 40 до 50 тысяч рублей.
– для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;
– для предпринимателей без юрлица — от 60 до 80 тысяч рублей;
– для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
По данным свердловского министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамантова, большую часть нарушений зафиксировали в парках и популярных у жителей региона местах для отдыха на природе. «С наступлением солнечных дней люди, организуя свой досуг, разжигали огонь в мангалах, чего категорически нельзя делать в условиях особого противопожарного режима», – напомнил министр.
За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:
– для физических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; виновникам пожара – от 40 до 50 тысяч рублей.
– для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;
– для предпринимателей без юрлица — от 60 до 80 тысяч рублей;
– для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
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