Заведующий кафедрой екатеринбургского университета стал жертвой телефонного мошенника





– рассказали «Вечерним ведомостям» в городском УМВД. «Незнакомец сообщил, что необходимо пролонгировать абонентский договор, иначе номер будет отключен и передан другому лицу. Для этого никуда не нужно ходить, а достаточно установить специальное приложение. Под диктовку "менеджера" потерпевший скачал и установил программу в телефон, а затем сообщил несколько четырёхзначных кодов, пришедших в смс. После этого "менеджер" сказал, что договор пролонгирован успешно, и повесил трубку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Заведующий кафедрой одного из екатеринбургских университетов попался на уловку мошенников и лишился почти 400 тысяч рублей. По словам потерпевшего, всё началось со звонка от неизвестного, который представился сотрудником сотовой компании.При этом, как позже выяснилось, сам «менеджер» почему-то звонил с номера, который не имел отношения к оператору связи, на которого тот якобы работал.После этого заведующий кафедрой обнаружил, что кто-то перевел все деньги с одной его карты на другую и потратил почти 400 тысяч рублей на покупки в интернет-магазинах электроники.Потерпевший признался, что слышал о подобных мошеннических схемах, так как недавно университете сотрудниками полиции проводилась профилактическая беседа на эту тему, но, с его слов, рассказы мошенника оказались убедительными.