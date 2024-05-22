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Жители свердловского села перекрыли дорогу из-за строительства трассы Москва – Екатеринбург
Скрин из видео: «ЕАН»
В Свердловской области жители села Первомайское Нижнесергинского района перекрыли дорогу из-за строительства трассы Москва – Екатеринбург. Недовольство сельчан вызвало то, что автомобилисты объезжают через их село пробки, постоянно возникающие из-за дорожно-строительных работ на бывшей трассе Р-242 (Пермский тракт).
Участок этой трассы от Ачита до Екатеринбурга после завершения реконструкции станет частью новой федеральной трассы М-12 Москва – Екатеринбург – Тюмень. Видео от водителя, внезапно столкнувшегося с препятствием на улице в Первомайском, публикует информагенство «ЕАН». На его пути сельчане положили блоки.
Через Первомайское проходит единственная дорога, по которой можно объехать участок Дружинино – Ревда, где из-за реконструкции Пермского тракта наблюдаются самые большие пробки. Кратчайшая дорога проходит по улице Ленина в этом селе.
В администрации пгт Дружинино, которому подчинено Первомайское, не считают жителей правыми в этой ситуации.
Участок трассы М-12 от Ачита до Екатеринбурга обещают слать до конца этого года.
Участок этой трассы от Ачита до Екатеринбурга после завершения реконструкции станет частью новой федеральной трассы М-12 Москва – Екатеринбург – Тюмень. Видео от водителя, внезапно столкнувшегося с препятствием на улице в Первомайском, публикует информагенство «ЕАН». На его пути сельчане положили блоки.
Через Первомайское проходит единственная дорога, по которой можно объехать участок Дружинино – Ревда, где из-за реконструкции Пермского тракта наблюдаются самые большие пробки. Кратчайшая дорога проходит по улице Ленина в этом селе.
В администрации пгт Дружинино, которому подчинено Первомайское, не считают жителей правыми в этой ситуации.
«Машины едут в Первомайском по улице Ленина – это дорога регионального значения, не частная, почему бы по ней не ездить транспорту?»,
– прокомментировал ситуацию «ЕАН» замглавы администрации Максим Сарсенов.
Участок трассы М-12 от Ачита до Екатеринбурга обещают слать до конца этого года.
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