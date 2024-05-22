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Естественная убыль населения в Свердловской области ускорилась на 20%
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Показатель естественной убыли населения в Свердловской области в первом квартале 2024 года оказался на 20% выше уровня 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Свердловковстата.
За январь-март текущего года в регионе 9119 человек родилось и 15406 умерло. В прошлом году за этот же период 9676 родилось и 14905 умерло. Таким образом естественная убыль с 5229 человек выросла до 6287.
С браками ситуация тоже стала хуже. За январь-март семейный союз создали 4694 пары и развелись 4872. В прошлом году браков наоборот было больше – 5301 пары заключили союз и 4975 расстались.
За январь-март текущего года в регионе 9119 человек родилось и 15406 умерло. В прошлом году за этот же период 9676 родилось и 14905 умерло. Таким образом естественная убыль с 5229 человек выросла до 6287.
С браками ситуация тоже стала хуже. За январь-март семейный союз создали 4694 пары и развелись 4872. В прошлом году браков наоборот было больше – 5301 пары заключили союз и 4975 расстались.
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