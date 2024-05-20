В Екатеринбурге полиция прошла по центру в поисках нарушителей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера вечером полиция Екатеринбурга провела профилактическое мероприятие в центре города. Об этом сообщает телеграм-канал МВД по Свердловской области.За всего несколько часов работы правоохранительные органы составили более 15 административных протоколов. Кроме того, 7 несовершеннолетних были доставлены в отдел полиции № 5, из которых двое распивали алкоголь.«Мероприятие будет продолжено», — сообщило ведомство.