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В Екатеринбурге полиция прошла по центру в поисках нарушителей
Фото: телеграм-канал «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»
Вчера вечером полиция Екатеринбурга провела профилактическое мероприятие в центре города. Об этом сообщает телеграм-канал МВД по Свердловской области.
За всего несколько часов работы правоохранительные органы составили более 15 административных протоколов. Кроме того, 7 несовершеннолетних были доставлены в отдел полиции № 5, из которых двое распивали алкоголь.
«Мероприятие будет продолжено», — сообщило ведомство.
За всего несколько часов работы правоохранительные органы составили более 15 административных протоколов. Кроме того, 7 несовершеннолетних были доставлены в отдел полиции № 5, из которых двое распивали алкоголь.
«Мероприятие будет продолжено», — сообщило ведомство.
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