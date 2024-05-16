Екатеринбургская компания «Сима-ленд» ищет HR-астролога







— указано в объявлении на hh.ru Требуется эйчар-астролог, способный управлять ресурсами компании и читать звёзды на небосклоне! Если ты искренне веришь, что закономерности планет могут повлиять на карьерные успехи сотрудников, — этот коктейль из подбора и астрологии сделан точно для тебя!

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Компания «Сима-ленд» ищет HR-астролога. Предполагаемая зарплата для специалиста составляет от 80 до 150 тысяч рублей в месяц.Нового сотрудника ищут для использования астрологических методик в процессах подбора и развития персонала. Требования к кандидату: опыт не менее 2-х лет; изучение астрологии на интенсивах, курсах или в университете; навык составления натальной карты, индивидуального гороскопа, квадрата Пифагора; составление прогнозов с вероятностью от 80%; иметь энергетическую защиту от внешнего магического воздействия (отмечено как «критически важно»).