Возрастное ограничение 18+
Мэрия Верхней Пышмы вновь отменила общественные обсуждения проекты застройки берега озера Балтым
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Верхней Пышмы вновь отменила общественные обсуждения проекта застройки берега озера Балтым. Об этом говорится в опубликованном на сайте администрации городского округа постановлении за подписью мэра Ивана Соломина.
В документе говорится, что обсуждения отменены «в связи с выявленными нарушениями проведения процедуры общественных обсуждений, в части проведения экспозиции проекта».
Напомним, что жители Верхнепышминского городского округа, в особенности расположенного рядом с местом планируемой стройки посёлка Санаторный выступают против реализации проекта – их беспокоит как потенциальная вырубка берёзовой рощи на берегу озера, так и коммунальные последствия от будущей стройки (в посёлке до сих пор не работает канализация) и экологические последствия для озера.
Реализовать проект намерено ООО «Берёзовая роща», принадлежащее бывшему начальнику строительного управления ООО «Малышева-73» и владельцу расположенного здесь же, на берегу Балтыма «Огонь пляжа» Станиславу Янковскому. Проект выставляли на общественные обсуждения год назад, но тогда его тоже сняли с общественных обсуждений после возмущения жителей Санаторного. Мотивировали снятие тогда также техническими ошибками в документации.
В документе говорится, что обсуждения отменены «в связи с выявленными нарушениями проведения процедуры общественных обсуждений, в части проведения экспозиции проекта».
Напомним, что жители Верхнепышминского городского округа, в особенности расположенного рядом с местом планируемой стройки посёлка Санаторный выступают против реализации проекта – их беспокоит как потенциальная вырубка берёзовой рощи на берегу озера, так и коммунальные последствия от будущей стройки (в посёлке до сих пор не работает канализация) и экологические последствия для озера.
Реализовать проект намерено ООО «Берёзовая роща», принадлежащее бывшему начальнику строительного управления ООО «Малышева-73» и владельцу расположенного здесь же, на берегу Балтыма «Огонь пляжа» Станиславу Янковскому. Проект выставляли на общественные обсуждения год назад, но тогда его тоже сняли с общественных обсуждений после возмущения жителей Санаторного. Мотивировали снятие тогда также техническими ошибками в документации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Берёзовая роща» угрожает озеру Балтым
15 мая 2024
15 мая 2024
В Новоуральске загорелся полигон с отходами
21 мая 2024
21 мая 2024