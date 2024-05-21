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Ректор екатеринбургского вуза выступил в суде в защиту обвиняемых в оправдании терроризма Беркович и Петрийчук
Лев Закс (справа) Фото: Иван Абатуров / СС BY-SA 4.0
Адвокаты Евгении Беркович и Светланы Петрийчук представили в прошедшем накануне заседании заключение специалиста – художественно-эстетическое исследование спектакля «Финист Ясный Сокол», выполненное доктором философских наук, ректором и профессором екатеринбургского Гуманитарного университета Львом Заксом.
Закс, являющийся также членом Союза театральных деятелей России, лично прилетел из Екатеринбурга в Москву для допроса во Втором Западном окружном военном суде.
Гособвинитель Екатерина Денисова выступала против допроса Льва Закса, но судья Юрий Массин разрешил адвокатам не только зачитать заключение, но и допросить профессора.
В пьесе и спектакле «талантливо разоблачена и осуждена антигуманная сущность теории и практики терроризма», а на примерах судеб женщин убедительно показаны катастрофические последствия любых форм сотрудничества с террористами, – к таким выводам пришёл в своём исследовании Закс.
По его мнению, в пьесе и спектакле нет оправдания терроризма.
Напомним, экспертизу по делу Берокович и Петрийчук выполняла эксперт свердловского УФСБ Светлана Мочалова. За день до Закса по делу Беркович и Петрийчук зачитали показания директора Екатеринбургского ТЮЗа Евгении Умниковой (недавно она ушла со своего поста). Умникова, в отличие от Закса, на суд в Москву не приехала, но во время дачи показаний на этапе следствия также заявила, что не усмотрела признаков оправдания терроризма в афише спектакля, сам спектакль она при этом не смотрела.
*Признано террористическим и запрещено в РФ
Закс, являющийся также членом Союза театральных деятелей России, лично прилетел из Екатеринбурга в Москву для допроса во Втором Западном окружном военном суде.
Гособвинитель Екатерина Денисова выступала против допроса Льва Закса, но судья Юрий Массин разрешил адвокатам не только зачитать заключение, но и допросить профессора.
В пьесе и спектакле «талантливо разоблачена и осуждена антигуманная сущность теории и практики терроризма», а на примерах судеб женщин убедительно показаны катастрофические последствия любых форм сотрудничества с террористами, – к таким выводам пришёл в своём исследовании Закс.
По его мнению, в пьесе и спектакле нет оправдания терроризма.
«Некоторые наивные люди, включая экспертов, полагают, что позиция актёров в их высказываниях совпадает с позицией авторов. Но даже школьник старших классов знает, что такое терроризм и ИГИЛ*. Не надо думать о зрителе, что это чистая доска»,
– объяснил во время допроса Закс.
Напомним, экспертизу по делу Берокович и Петрийчук выполняла эксперт свердловского УФСБ Светлана Мочалова. За день до Закса по делу Беркович и Петрийчук зачитали показания директора Екатеринбургского ТЮЗа Евгении Умниковой (недавно она ушла со своего поста). Умникова, в отличие от Закса, на суд в Москву не приехала, но во время дачи показаний на этапе следствия также заявила, что не усмотрела признаков оправдания терроризма в афише спектакля, сам спектакль она при этом не смотрела.
*Признано террористическим и запрещено в РФ
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