Ректор екатеринбургского вуза выступил в суде в защиту обвиняемых в оправдании терроризма Беркович и Петрийчук

– объяснил во время допроса Закс.

«Некоторые наивные люди, включая экспертов, полагают, что позиция актёров в их высказываниях совпадает с позицией авторов. Но даже школьник старших классов знает, что такое терроризм и ИГИЛ*. Не надо думать о зрителе, что это чистая доска»,