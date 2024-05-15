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До 2 августа троллейбусы и автобусы будут ходить по другой схеме в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 24 мая по 2 августа планируются ремонтные работы на улице Мира, от дома № 29 «а» до дома № 27. С связи с этим несколько автобусов и троллейбусов оказались вынуждены изменить свои маршруты.
Изменения коснутся схемы движения автобусов №54, №054, №86 и троллейбуса №37.
Изменения коснутся схемы движения автобусов №54, №054, №86 и троллейбуса №37.
«При движении от остановочного пункта "Уралобувь" объезд будет осуществляться по улицам: Мира – Педагогическая – Гагарина – далее по маршруту. Отменяется остановочный пункт "Мира"»,
– уточнили в мэрии.
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