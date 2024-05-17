Власти Екатеринбурга обещают отремонтировать 28 километров городских дорог





– сказал Алексей Бубнов. «В дополнение к проезжим частям отремонтируем 100 тысяч квадратных метров тротуаров. Для обеспечения доступности среды на перекрестках будут созданы 620 понижений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбургские власти пообещали отремонтировать 28 километров городских дорог и 100 тысяч квадратных метров тротуаров. Об этом сообщили в мэрии.По словам замглавы уральской столицы Алексея Бубнова, за сезон власти планируют отремонтировать 28 участков дорог суммарной протяженностью 28,2 километра и площадью 464 тысячи квадратных метров. Из них 13 будут деланы за счёт национального проекта. Их протяженность составит 14,5 километра и общая площадь – 278,4 тысячи квадратных метров.