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Власти Екатеринбурга обещают отремонтировать 28 километров городских дорог
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти пообещали отремонтировать 28 километров городских дорог и 100 тысяч квадратных метров тротуаров. Об этом сообщили в мэрии.
По словам замглавы уральской столицы Алексея Бубнова, за сезон власти планируют отремонтировать 28 участков дорог суммарной протяженностью 28,2 километра и площадью 464 тысячи квадратных метров. Из них 13 будут деланы за счёт национального проекта. Их протяженность составит 14,5 километра и общая площадь – 278,4 тысячи квадратных метров.
По словам замглавы уральской столицы Алексея Бубнова, за сезон власти планируют отремонтировать 28 участков дорог суммарной протяженностью 28,2 километра и площадью 464 тысячи квадратных метров. Из них 13 будут деланы за счёт национального проекта. Их протяженность составит 14,5 километра и общая площадь – 278,4 тысячи квадратных метров.
«В дополнение к проезжим частям отремонтируем 100 тысяч квадратных метров тротуаров. Для обеспечения доступности среды на перекрестках будут созданы 620 понижений»,
– сказал Алексей Бубнов.
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