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В Каменске-Уральском у пришедшего на допрос к следователю нашли нож
Фото: «Патрульный участок» / Telegram
В Каменске-Уральском мужчина пытался попасть на допрос к следователю с ножом. Однако сделать это у него не получилось, так как его не пропускали, пока он не вытащил из карманов и других потайных мест все металлические предметы.
Как рассказали в «Патрульном участке», металлоискатель раз за разом сигнализировал о наличии металла, но вместо того, чтобы сразу показать содержимое всех карманов, мужчина доставал то монеты, то ключи. В конце концов он всё же достал спрятанный под курткой нож, который, как пояснил гражданин, он брал с собой для хозяйственных нужд, так как шёл в отделение полиции сразу из гаража.
Отмечается, что ранее этот мужчина был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Как рассказали в «Патрульном участке», металлоискатель раз за разом сигнализировал о наличии металла, но вместо того, чтобы сразу показать содержимое всех карманов, мужчина доставал то монеты, то ключи. В конце концов он всё же достал спрятанный под курткой нож, который, как пояснил гражданин, он брал с собой для хозяйственных нужд, так как шёл в отделение полиции сразу из гаража.
«Стражами правопорядка предмет внешне схожий с ножом был изъят и направлен на исследование. По данному факту проводится проверка»,
– написали в телеграм-канале.
Отмечается, что ранее этот мужчина был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
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