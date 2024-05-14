С начала года у шести свердловских производителей было выявлено превышение соматических клеток





– пояснили в ведомстве. «Соматические клетки – это клетки различных тканей и органов (клетки эпителия молочной железы, лейкоциты, эритроциты). Они всегда присутствуют в молоке, так как в вымени коровы происходит отторжение старых клеток, в результате чего они попадают в молоко, однако повышенное содержание соматических клеток может свидетельствовать о наличии какого-либо воспалительного процесса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала года в Свердловской области специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора из регионального департамента ветеринарии зарегистрировали несоответствие нормам сырого молока у шести местных производителей.Там также подчеркнули, что самая распространённая причина роста соматических клеток в молоке – мастит. Это заболевание молочной железы, которое возникает при попадании в вымя инфекции. К такому нередко приводит несоблюдение правил при доении – недостаточная дезинфекция вымени и доильного оборудования, неисправность оборудования, слишком долгий период доения.Из-за большого количества соматических клеток молоко становится горьким и солоноватом. Употребление такого молока может вызывать у человека пищевое отравление, расстройство функций ЖКТ, стрептококковую ангину и многое другое.