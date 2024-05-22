В столице Урала начала работу XVII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса





– добавили в мэрии. «В частности, запланировано проведение серии тематических панельных дискуссий и круглых столов, VII сессии Координационного совета Института права БРИКС, III Европейско-Азиатского молодежного юридического форума, XVII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса под знаком 100-летнего юбилея правоведа и выдающегося государственного деятеля Сергея Алексеева и других мероприятий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 23 мая, в столице Урала состоялось открытие XVII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса «Правовое сотрудничество и социальный прогресс». Событие приурочили к 100-летию со дня рождения основателя уральской школы правоведения, создателя и руководителя Института частного права Сергея Алексеева.На открытии сессии отметили его вклад «в укреплении основ конституционного строя и создании условий для построения правового демократического государства, главной ценностью которого является человек».Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации, в конгрессе принимают участие профессиональные юристы – ученые и практики – из государств-членов ЕАЭС, ШОС, а также представители органов государственной власти и бизнеса. Ожидается, что они обсудят актуальные вопросы юридического сообщества, представителей органов государственной власти, а также сферы бизнеса.