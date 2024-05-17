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7 новых и около 30 отремонтированных спортплощадок откроют в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга анонсировали открытие 7 новых и 30 отремонтированных спортивных площадок в разных районах. Сделать это обещают в сентябре, сообщили в пресс-службе мэрии.
Новые спортплощадки планируются в рамках проекта «Спорт в каждый двор»: 2 универсальные площадки, 4 многофункциональных хоккейных корта, а также по одному полю для мини-футбола и воркаут-зоне.
Площадки должны будут появиться по следующим адресам:
– Металлургов, 32;
– Луначарского, 48;
– Комсомольская, 8;
– Фурманова, 112;
– Чайковского, 86/2;
– Байкальская, 52;
– Коммунистическая, 10.
Новые спортплощадки планируются в рамках проекта «Спорт в каждый двор»: 2 универсальные площадки, 4 многофункциональных хоккейных корта, а также по одному полю для мини-футбола и воркаут-зоне.
Площадки должны будут появиться по следующим адресам:
– Металлургов, 32;
– Луначарского, 48;
– Комсомольская, 8;
– Фурманова, 112;
– Чайковского, 86/2;
– Байкальская, 52;
– Коммунистическая, 10.
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