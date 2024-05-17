7 новых и около 30 отремонтированных спортплощадок откроют в Екатеринбурге

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Власти Екатеринбурга анонсировали открытие 7 новых и 30 отремонтированных спортивных площадок в разных районах. Сделать это обещают в сентябре, сообщили в пресс-службе мэрии.Новые спортплощадки планируются в рамках проекта «Спорт в каждый двор»: 2 универсальные площадки, 4 многофункциональных хоккейных корта, а также по одному полю для мини-футбола и воркаут-зоне.Площадки должны будут появиться по следующим адресам:– Металлургов, 32;– Луначарского, 48;– Комсомольская, 8;– Фурманова, 112;– Чайковского, 86/2;– Байкальская, 52;– Коммунистическая, 10.