В Ивдельском районе автоинспекторы остановили школьника на мопеде





– сообщили в УГИБДД по региону. «Теперь женщину ждет крупный штраф в размере 30 тысяч рублей. Также материал передан на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите и их прав для принятия решения по статье 5.35 КоАП РФ за недобросовестное выполнение своих обязательств по воспитанию и содержанию сына»,

Вечерние ведомости © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На этой неделе в Ивдельском районе Свердловской области сотрудники ДПС заметили 12-летнего мальчика на мопеде. Это произошло в посёлке Пелым. Школьника остановили, после чего на место вызывали его маму, чтобы пообщаться.В разговоре с автоинспекторами женщина признала, что сама разрешила сыну пользовать её мопедом, чтобы он мог доехать до школы и потом также быстро вернуться домой с занятий. Дорожные автоинспекторы объяснили родительнице, что её сын не может управлять мопедов в силу возраста, и составили в отношении неё протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления.