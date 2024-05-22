В Свердловской области разыскивают отца с дочкой, которую он обязан передать матери

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области разыскивают Сергея Пчельников с его дочкой Ариной, которую он по решению суда был обязан передать матери, но не сделал этого. Приставы предполагают, что отец решил скрыться вместе с ребёнком.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП по Свердловской области. Известно, что девочка может находиться с папой в Екатеринбурге, в Каменске-Уральском или других городах Свердловской области или даже Краснодарского края.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении отца или ребёнка, просят сообщать в свердловское ГУФССП по одному из этих телефонов: 8 (343)362-28-68, 362-28-19, (3439) 32-10-70.