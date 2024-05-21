За сколотую эмаль на зубах ребёнка заплатит первоуральская школа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Среднюю общеобразовательную школу №15 города Первоуральска обязали заплатить одному из учеников компенсацию морального вреда. Весной прошлого года мальчик ушиб подбородок и сколол эмаль двух зубов на территории учебного заведения.Неприятность произошла в мае 2023 года. Во время одного из школьных мероприятий 11-летний мальчик внезапно потерял сознание и упал при этом так неудачно, что ударился подбородком. Учителей это не обеспокоило, по крайней мере «Скорую помощь» ему вызывать не стали. И только после занятий отец пострадавшего отвёл своего сына в больницу, где того госпитализировали.В связи со случившимся законный представитель пострадавшего мальчика обратился в местную прокуратуру. Та, в свою очередь, организовала проверку, а затем подала в суд требование взыскать с учебного заведения компенсацию морального вреда. Первоуральский городской суд исковое заявление рассмотрел и удовлетворил требования прокурора. Согласно итоговому постановлению, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» должно выплатить в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.