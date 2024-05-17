Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Несмотря на то, что начало недели в Свердловской области было тёплым, в регионе вновь ожидается холодная погода, которая будет сопровождаться ночными заморозками.
В четверг, 23 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью заморозки -5…0°C, на крайнем юге до +3°C. Днём +5…+10°C. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +1…+3°C, в окрестностях заморозки до -3°C. Днём +8…+10°C. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 24 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью заморозки -5…0°C, днём +7…+12°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью заморозки -2…0°C, днём +9…+11°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 23 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью заморозки -5…0°C, на крайнем юге до +3°C. Днём +5…+10°C. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +1…+3°C, в окрестностях заморозки до -3°C. Днём +8…+10°C. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 24 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью заморозки -5…0°C, днём +7…+12°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью заморозки -2…0°C, днём +9…+11°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию