В Свердловской области зарегистрировали летальный исход после укуса клеща

– рассказали в ведомстве.

«Случаи покусов зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших из расчёта на 100 тысяч населения – в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском районах, Ирбитском муниципальном образовании, Ачитском городском округе, Алапаевском районе, городах Алапаевск, Верхотурье, а также Шалинском и Тугулымском городских округах»,