Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области зарегистрировали летальный исход после укуса клеща
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области зарегистрировали один случай летального исхода после укуса клеща – ранее непривитая 66-летняя местная жительница умерла от клещевого энцефалита. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
На сегодняшний день в регионе от укуса клеща пострадало 8012 человек. Отмечается, что этот показатель находится на уровне аналогичного периода 2023 года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня.
По последним данным, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз – 61 человек.
На сегодняшний день в регионе от укуса клеща пострадало 8012 человек. Отмечается, что этот показатель находится на уровне аналогичного периода 2023 года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня.
«Случаи покусов зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших из расчёта на 100 тысяч населения – в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском районах, Ирбитском муниципальном образовании, Ачитском городском округе, Алапаевском районе, городах Алапаевск, Верхотурье, а также Шалинском и Тугулымском городских округах»,
– рассказали в ведомстве.
По последним данным, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз – 61 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
С начала сезона с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 8 человек в Свердловской области
14 мая 2024
14 мая 2024