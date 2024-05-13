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Большинство случаев загрязнения водоёмов в 2023 году происходило в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Большинство случаев экстремально высокого загрязнения водоёмов в 2023 году в России происходило в Свердловской области. К таким выводам пришёл адвокат по экологическому праву Евгений Жаров.
В своём телеграм-канале «Жаров про экологическое право» он приводит инфографику, в которой демонстрирует, что в 2023 по сравнению с 2022 годом на 62% увеличилось количество случаев экстремально высокого загрязнения водоёмов. При этом общее число экологических происшествий за год составило более 2760, что на 12% больше, чем в 2022 году.
По его данным, в загрязнение регистрировалось в 806 пресноводных объектах Свердловской области, что трудно сопоставимо с ситуацией в других регионах. Для сравнения в Смоленской области фиксировалось загрязнение 224 водоёмов, в Мурманской – 195, в Московской – 154.
В своём телеграм-канале «Жаров про экологическое право» он приводит инфографику, в которой демонстрирует, что в 2023 по сравнению с 2022 годом на 62% увеличилось количество случаев экстремально высокого загрязнения водоёмов. При этом общее число экологических происшествий за год составило более 2760, что на 12% больше, чем в 2022 году.
«Вред, наносимый рекам и озерам, увеличивается во время весеннего половодья, когда загрязненные воды распространяются по бассейнам рек. Поэтому, подобно предыдущему году, в первой половине 2023 март оставался лидером по числу загрязнений: за первый месяц весны было зафиксировано 285 случаев»,
– написал Евгений Жаров.
По его данным, в загрязнение регистрировалось в 806 пресноводных объектах Свердловской области, что трудно сопоставимо с ситуацией в других регионах. Для сравнения в Смоленской области фиксировалось загрязнение 224 водоёмов, в Мурманской – 195, в Московской – 154.
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