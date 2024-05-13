Большинство случаев загрязнения водоёмов в 2023 году происходило в Свердловской области

– написал Евгений Жаров.

«Вред, наносимый рекам и озерам, увеличивается во время весеннего половодья, когда загрязненные воды распространяются по бассейнам рек. Поэтому, подобно предыдущему году, в первой половине 2023 март оставался лидером по числу загрязнений: за первый месяц весны было зафиксировано 285 случаев»,