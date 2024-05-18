Лишь 9% екатеринбуржцев рассчитывают на пенсионные накопления в старости

Вечерние ведомости © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Лишь 9% екатеринбуржцев рассчитывают, что они смогут жить в старости только на свои собственные пенсионные накопления. Такие данные «Вечерним ведомостям» приводят аналитики «Авито Работы».Из 7000 опрошенных, кто живёт и работает в уральской столице, меньше половины – 44% — планируют заранее подготовиться к выходу на пенсию. Из них 9% ожидают, что им хватит собственной пенсии, ещё 22% надеются к старости отложить деньги, а 12% намерены сформировать себе финансовую подушку в виде пассивного дохода от бизнеса или сдачи квартиры.Для сравнения в Москве к выходу на пенсию готовятся 46% местных жителей, а в Санкт-Петербурге 30%. Больше всего о жизни в старости задумываются в Красноярске (51%), а также в Челябинске и Уфе (по 48%). Меньше всего переживают об этом жители Казани (35%), Нижнего Новгорода (34%) и Перми (30%).