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На Репина в Екатеринбурге появилась первая шумовая разметка

12.30 Среда, 22 мая 2024
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге нанесли первую разметку с «пупырышками», которая начинает должна шуметь, когда машины на неё заезжают. Городские власти уверены, что это сделает дороги безопаснее.

Шумящая разметка появилась на улице Репина, на участке от Центрального стадиона до улицы Начдива Васильева.

«Новая технология будет использоваться, чтобы разделять встречные потоки на улицах с четырьмя и более полосами. В качестве материала применяется уже привычный горожанам термопластик»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.


За лето такую разметку хотят нанести на всех четырёхполосных дорогах. Общая протяженность составит 83 километра.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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