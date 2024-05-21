На Репина в Екатеринбурге появилась первая шумовая разметка





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. «Новая технология будет использоваться, чтобы разделять встречные потоки на улицах с четырьмя и более полосами. В качестве материала применяется уже привычный горожанам термопластик»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге нанесли первую разметку с «пупырышками», которая начинает должна шуметь, когда машины на неё заезжают. Городские власти уверены, что это сделает дороги безопаснее.Шумящая разметка появилась на улице Репина, на участке от Центрального стадиона до улицы Начдива Васильева.За лето такую разметку хотят нанести на всех четырёхполосных дорогах. Общая протяженность составит 83 километра.