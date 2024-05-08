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На месте старинного екатеринбургского дома, снесенного в День города, огородили стройплощадку
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге огородили стройплощадку на углу улиц Татищева и Мельникова — в месте, где три года назад был снесен особняк Павла Яркина.
В мэрии Вечерним ведомостям не смогли оперативно ответить, что именно планируется разместить на данном участке.
В 2021 году снос исторического здания в День города вызвал большой скандал, комментируя ситуацию в муниципальной газете «Вечерний Екатеринбург», мэр Алексей Орлов тогда заявил, что здание на Мельникова, 14 «никогда не относилось к шедеврам архитектуры», и пообещал, что на этом месте «будет создана озелененная территория в рамках развития улично-дорожной сети».
Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок, на котором монтируют забор, сейчас имеет разрешенное использование «место размещения жилых домов со встроенными помещениями на первых этажах, административными зданиями и подземными гаражами».
Ранее на этом месте планировалось разместить секцию жилого комплекса «Татищевский» с жилыми и офисными помещениями — расположенную по соседству секцию для этого спроектировали с глухой стеной, без окон до 9 этажа. Однако в декабре 2013 года МУГИСО внесло особняк Яркина в перечень выявленных объектов культурного наследия на основании государственной историко-культурной экспертизы, что препятствовало его сносу.
В 2014 году здание принудительно выкупили под муниципальные нужды у собственника, Дмитрия Овсянникова, который специально приобрел особняк, чтобы его обживать и сохранять. Оплачивал сделку застройщик «Татищевского», АСЦ «Правобережный» (позже застройщик пытался взыскать эти 12,5 млн рублей из городского бюджета через суд). А в 2015 году МУГИСО решило провести повторную государственную историко-культурную экспертизу, по результатам которой здание исключили из перечня.
После принудительного выкупа у Овсянникова мэрия передала здание муниципальному предприятию «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» (ЕМУП «СУЭРЖ»), и за годы владения муниципалитетом дом Яркина пришел в запустение — неизвестные срезали там батареи, в результате здание пришлось отключить от отопления. В августе 2021 года ЕМУП «СУЭРЖ» снес исторический особняк под предлогом аварийности. Также на участке были вырублены деревья, после чего на протяжении почти трех лет на этом месте был газон.
В мэрии Вечерним ведомостям не смогли оперативно ответить, что именно планируется разместить на данном участке.
В 2021 году снос исторического здания в День города вызвал большой скандал, комментируя ситуацию в муниципальной газете «Вечерний Екатеринбург», мэр Алексей Орлов тогда заявил, что здание на Мельникова, 14 «никогда не относилось к шедеврам архитектуры», и пообещал, что на этом месте «будет создана озелененная территория в рамках развития улично-дорожной сети».
Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок, на котором монтируют забор, сейчас имеет разрешенное использование «место размещения жилых домов со встроенными помещениями на первых этажах, административными зданиями и подземными гаражами».
Ранее на этом месте планировалось разместить секцию жилого комплекса «Татищевский» с жилыми и офисными помещениями — расположенную по соседству секцию для этого спроектировали с глухой стеной, без окон до 9 этажа. Однако в декабре 2013 года МУГИСО внесло особняк Яркина в перечень выявленных объектов культурного наследия на основании государственной историко-культурной экспертизы, что препятствовало его сносу.
В 2014 году здание принудительно выкупили под муниципальные нужды у собственника, Дмитрия Овсянникова, который специально приобрел особняк, чтобы его обживать и сохранять. Оплачивал сделку застройщик «Татищевского», АСЦ «Правобережный» (позже застройщик пытался взыскать эти 12,5 млн рублей из городского бюджета через суд). А в 2015 году МУГИСО решило провести повторную государственную историко-культурную экспертизу, по результатам которой здание исключили из перечня.
После принудительного выкупа у Овсянникова мэрия передала здание муниципальному предприятию «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» (ЕМУП «СУЭРЖ»), и за годы владения муниципалитетом дом Яркина пришел в запустение — неизвестные срезали там батареи, в результате здание пришлось отключить от отопления. В августе 2021 года ЕМУП «СУЭРЖ» снес исторический особняк под предлогом аварийности. Также на участке были вырублены деревья, после чего на протяжении почти трех лет на этом месте был газон.
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