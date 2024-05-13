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Заречный микрорайон Екатеринбурга оставят без трамвайного движения в ближайшие выходные

09.23 Вторник, 14 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за ремонта путей на улице Полежаевой 18-19 мая придется полностью закрыть участок, на котором расположены остановки «Колмогорова», «Верх-Исетский рынок», «ТРЦ "Карнавал"» и «Фармацевтический колледж», сообщили в городской администрации.

Таким образом, жители Заречного микрорайона останутся в этот уик-энд без трамвайного движения. А вместе с ними изменения затронут и жителей Уралмаша и Сортировки, куда трамваи ходят через этот микрорайон.

Так, трамваи №6 («ЦПКиО» — «Машиностроителей») и №10 («ЦПКиО» — «7 ключей») будут ходить от ЦПКиО только до площади Коммунаров, и станут при этом полукольцевыми:

— №6 пойдёт от ЦПКиО по Луначарского до гостиницы «Исеть», затем по проспекту Ленина до площади Коммунаров, оттуда обратно к ЦПКиО через Московскую – Радищева – Куйбышева – Луначарского;

— №10 направят по тому же маршруту, что и 6-ку, но в обратном направлении: до площади Коммунаров от ЦПКиО через Луначарского — Куйбышева — Радищева — Московскую, а обратно к ЦПКиО через проспект Ленина — гостиницу «Исеть» — Луначарского;

Маршруты № 13 («40 лет ВКЛСМ» — «7 ключей»), № 17 («Керамик» — «Фармацевтический колледж»), №19 («Волгоградская» — «Машиностроителей») и №23 («40 лет ВКЛСМ» — «Машиностроителей») сократят: они будут ходить по маршруту до остановки «Кирова» и разворачиваться на следующей за ней станции «ВИЗ». Таким образом, их маршруты будут выглядеть следующим образом:

— №13 – «40 лет ВКЛСМ» — «Кирова» — «ВИЗ»;
— №17 – «Керамик» — «Кирова» — «ВИЗ»;
— №19 – «Волгоградская» — «ВИЗ»;
— №23 – «40 лет ВЛКСМ» — «Кирова» — «ВИЗ»;

Что касается маршрута №7 («Эльмаш» – «7 ключей») , то его конечные останутся прежними, но с Эльмаша на 7 Ключей в субботу и воскресенье трамваи направят не через центр и вокзал, а через Уралмаш: по маршруту Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Победы – Бакинских Комиссаров – Бебеля – Техническая – станция 7 Ключей;

В следующие выходные (25–26 мая) из-за ремонта путей на улице Синяева и в переулке Левшинском изменятся уже маршруты трамваев, следующих через кольцо «ВИЗ».

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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